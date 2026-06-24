Einigkeit im Ausschuss Herrenberg: Keine Ehre für Hindenburg
Die Ehrenbürgerschaft ist weg, aber die Herrenberger Hindenburgstraße bleibt. Unter das Straßenschild könnte eine Tafel mit erklärenden Worten bekommen.
Die Ehrenbürgerschaft ist weg, aber die Herrenberger Hindenburgstraße bleibt. Unter das Straßenschild könnte eine Tafel mit erklärenden Worten bekommen.
Der Verwaltungsausschuss des Herrenberger Gemeinderats hat am Montag empfohlen, dem einstigen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg die Ehrenbürgerwürde zu entziehen, so wie das bereits andere Städte in den vergangenen Jahren gemacht haben.