Einigkeit in Ludwigsburg Trotz Sparzwang: Grünes Licht für das Marktplatzfest
Obwohl die Stadt Ludwigsburg einer Haushaltssperre unterliegt, kann das „Fest der Feste“ in der Barockstadt auch 2026 stattfinden. Diverse Hürden wurden beseitigt.
Es war einmal ein Fest, das ausschließlich von den Vereinen der Stadt Ludwigsburg organisiert wurde. Doch die Zeiten sind vorbei. Den immensen Organisationsaufwand, die wachsenden Auflagen für Sicherheit und Hygiene und nicht zuletzt das finanzielle Risiko, wenn das Marktplatzfest, wie oft in der Vergangenheit, unter den Unbilden des Wetters zu leiden hat, können die Vereine heute nicht mehr alleine stemmen.