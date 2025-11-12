Die Buden stehen schon – da entflammt nochmal die Diskussion um die Sicherheit. Wird der Markt im Jahr nach dem Anschlag rechtzeitig öffnen können?
12.11.2025 - 18:06 Uhr
Die Stadt Magdeburg will bei den Sicherheitsmaßnahmen für den diesjährigen Weihnachtsmarkt so nachschärfen, dass er stattfinden kann. Gemeinsam mit dem Landesverwaltungsamt habe man eine „Vielzahl von risikominimierenden und sicherheitserhöhenden Maßnahmen“ abgestimmt, sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos). „Und in Umsetzung dieser Maßnahmen wird die Marktfestsetzung erteilt werden können.“ Dabei handelt es sich um die Genehmigung.