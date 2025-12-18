Seit kurz vor Ostern steht der ehemalige Gemüseladen an der Harthäuser Ortsdurchfahrt leer, nun aber tut sich was. Wer sind die Neuen? Und wann geht es los?
Das Schlimmste ist überstanden, sagt Markus Abrutat und lacht laut. Immerhin, seinen Humor hat er nicht verloren, obwohl die vergangenen Monate zäh waren für ihn und seine Frau Caroline. Ursprünglich hätten sie ihr Harthäuser Lädle schon im Sommer eröffnen wollen, dann wurde alles auf den Herbst geschoben, und nun ist bald Weihnachten, und das Geschäft an der Ortsdurchfahrt von Harthausen steht immer noch leer, obwohl die Mietzahlungen laufen. Woran es hängt? „Am Kassensystem“, sagt Caroline Abrutat. Erst wenn das endlich installiert ist, kann es losgehen.