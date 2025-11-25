Um den Einzelhandel in Filderstadt zu stärken, arbeiten der DGHI und die städtische Wirtschaftsförderung zusammen. Wie funktioniert das? Und warum ist das für die Ortszentren wichtig?
25.11.2025 - 08:00 Uhr
Diese Aktion soll gleich dreifach einschlagen: Sie soll die Händlerinnen und Händler in Filderstadt glücklich machen, die Kundschaft ebenso, und auch Vereine in der Stadt sollen profitieren. Gemeint ist das vorweihnachtliche Kassenbon-Gewinnspiel, das noch bis zum 7. Dezember läuft. Wer in einem lokalen Geschäft für zehn Euro und mehr einkauft, den Bon an eine Gewinnkarte heftet und alles einreicht, kann Sachpreise gewinnen. Die Gewinnerinnen und Gewinner können zudem bestimmen, welche Filderstädter Vereine im Advent mit einer Finanzspritze bedacht werden.