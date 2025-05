Frischer Wind im Breuningerland Ludwigsburg – die Einkaufslandschaft auf dem Tammerfeld weist einige neue Akzente auf. Neu sind vier Virtual-Reality-Stationen sowie ein ausgebauter Frische- und Genussbereich im Erdgeschoss beim Edeka. Das gab Breuningerland am Montag bekannt.

Künstliche Intelligenz bringe die Grenzen zwischen Realität und Digitalem zum Verschwimmen, teilt das Unternehmen in einem Pressetext mit. Das Shopping Center präsentiere sich seit dieser Woche als farbenfrohe, interaktive Frühlingswelt: „Bunte Farbwelten und multisensorische Erlebnisse schaffen eine Atmosphäre, die zum Staunen, Entdecken und Mitmachen einlädt.“

Erst kürzlich hatte eine Osterlandschaft die Optik im Center beherrscht. Foto: Breuningerland Ludwigsburg

Die Besucher könnten laut Center-Managerin Eva Jansen de Wal an den VR-Stationen spielerisch in die Welt der KI eintauchen. Die Stationen können allein oder im Multiplayer-Modus bespielt werden. Sie befinden sich auf der Aktionsfläche vor Douglas im Erdgeschoss 2. Es sei bis 14. Juni immer freitags und samstags möglich, von 12 bis 19 Uhr in virtuelle Welten einzutauchen. Andere Personen könnten das auf großflächigen Screens mitverfolgen.

Eine interaktive 3 D-Welt eröffnet kreative Möglichkeiten

Außerdem wartet eine Paint-to-life-Station auf die Besucher. Sie können dort ihre eigenen Kunstwerke kreieren. Ein Scanner übertrage sie per Knopfdruck in eine interaktive 3 D-Welt, in der sie sich bewegten und mit ihrer Umgebung interagierten. Dieses spielerische Erlebnis bleibe bis zum 5. Juli bestehen.

Geplant sind laut Breuningerland aber auch verschiedene Marktstände. Sie sollen das kulinarische Angebot ergänzen und eine abwechslungsreiche Auswahl bieten. „Demnächst werden Lakrids by Bülow mit hochwertigen Lakritz-Spezialitäten und die Nuss-Oase mit gesunden Snacks ihre Türen öffnen.“

Das Angebot an Feinkost wird im Breuningerland erweitert

Nach und nach solle sich das Angebot an Stores und Ständen in den kommenden Wochen weiter füllen. Tayste mit frischen Smoothies und Säften, Cookie Couture mit fantasievollen Keks-Kreationen, Shobu World mit Bowls und mexikanischen Spezialitäten sowie 21 Asia Feinkost werden neu ins Center einziehen, heißt es im Pressetext.

Auch bereits ansässige Mieter werden laut Breuningerland auf die neue Fläche wechseln: Dquadrat gemeinsam mit der Tee- und Kräutergalerie, Tchibo, Blume2000 sowie die Apotheke. „Was auf den ersten Blick wie ein temporäres Erlebniskonzept anmutet ist Teil einer klaren strategischen Ausrichtung“, sagt Center-Managerin Eva Jansen in de Wal. Als Eigentümer verfolge das Unternehmen das Ziel, das Breuningerland Ludwigsburg nachhaltig zu attraktiveren.