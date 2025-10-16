Beim Einkaufen in Polen gibt es eine wichtige Änderung, die auch deutsche Reisende betrifft.

Nicole Züge 16.10.2025 - 13:34 Uhr

Polen mausert sich zu einem beliebten Urlaubsland. Wer das Land besucht und dort einkauft, muss in Zukunft eine wichtige Änderung berücksichtigen: Seit dem 1. Oktober gilt in Polen ein neues Pfandsystem. Das System funktioniert ähnlich wie in Deutschland. Auf viele Flaschen und Dosen wird nun Pfand („Kaucja“) erhoben. Wer also Getränke im polnischen Supermarkt kauft, muss die leeren Verpackungen künftig auch wieder zurückgeben, um das Pfandgeld wiederzubekommen.