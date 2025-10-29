Hopp oder top: Beim Waiblinger Unverpackt-Laden B:ohne geht es ums Ganze. Ende November fällt die Entscheidung über die Zukunft des Geschäfts.
29.10.2025 - 18:00 Uhr
Haferflocken und der pikante Freiburger Nußmix sind die absoluten Verkaufsschlager, aber längst nicht das einzige, was der Waiblinger Unverpackt-Laden B:ohne (Rems-Murr-Kreis) beim Alten Postplatz zum Abfüllen bereit hält. Lebensmittel aller Art, Getränke, Drogerieartikel, Putzmittel – all das halten Martina Mohr und Uta Grasmannsdorf, die Gründerinnen des kleinen feinen Ladens, in großen Behältern für ihre Kundschaft vorrätig. Plastik und Einmalverpackungen gibt es nicht, und das soll auch so bleiben.