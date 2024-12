Ohne neue Mitarbeiter muss der Lebensmittelmarkt im Weilimdorfer Stadtteil Wolfbusch Ende des Jahres seinen Betrieb einstellen. Wirtschaftlich steht er jedoch auf soliden Beinen – jetzt werden Gespräche mit dem Jobcenter geführt.

Torsten Ströbele 03.12.2024 - 13:45 Uhr

Die Nahversorgung im Weilimdorfer Stadtteil Wolfbusch könnte im kommenden Jahr nicht mehr gewährleistet zu sein, denn dem Bonus-Markt am Hubertusplatz droht das Aus. „Es ist eine rein personelle Geschichte“, sagt der Geschäftsführer Karsten Fischer. Ihm fehlen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bisher kamen die Beschäftigten für die acht Geschäfte in Stuttgart vom Jobcenter – vor allem Langzeitarbeitslose. Sie werden in den Bonus-Märkten ausgebildet und geschult, um nach durchschnittlich zwei bis drei Jahren in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden zu können. Allein im Oktober hat das sechsmal funktioniert, sagt Fischer. Und neue Kräfte kämen seit etwa einem halben Jahr keine mehr nach. „Wir brauchen pro Markt mindestens drei, besser vier Leute. Ende Dezember haben wir in Wolfbusch niemanden mehr.“ Dann müsste der Markt schließen. Damit das nicht passiert, findet am Mittwoch, 4. Dezember, ein Gespräch mit dem Jobcenter statt. „Die Chancen stehen 50:50“, sagt Fischer.