Im Frühjahr hat Aline H. die ADHS-Diagnose erhalten. Vermeintlich einfache Tätigkeiten können für sie zum Horrortrip werden. In Obertürkheim treffen wir sie im Supermarkt zur Stillen Stunde. Funktioniert das Konzept? Und welche Hürden muss die sensorisch empfindliche Stuttgarterin noch meistern?

Isabelle Vees 11.11.2024 - 06:00 Uhr

14:45 Uhr zeigt das Handydisplay an. Es ist Dienstag. Im Stuttgarter Stadtteil Obertürkheim ist noch nicht viel los, als Aline H. aus der Bahn aussteigt, der große Feierabendverkehr steht noch bevor. Die Lederjacke trägt sie offen, der Herbst meint es noch einmal gut an den letzten Oktobertagen in Stuttgart.