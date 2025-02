Geschäfte schließen, Ladenlokale in den Fußgängerzonen stehen leer: Viele Innenstädte in Deutschland erleben schwierige Zeiten. Einer Studie zufolge gibt es dennoch positive Entwicklungen.

dpa 12.02.2025 - 04:00 Uhr

Köln - Restaurants, Cafés und Bars gewinnen in den Innenstädten in Deutschland an Bedeutung. Für 40 Prozent der Passanten sind die gastronomischen Angebote ein Motiv für den Innenstadtbesuch, wie eine neue Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts IFH zeigt. Der Anteil ist deutlich gestiegen, 2022 lag er bei 35 Prozent, 2020 bei 26 Prozent.