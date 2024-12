Köln - Ob im Supermarkt, in der Drogerie oder im Baumarkt: Bonus- und Treueprogramme erfreuen sich beim Einkaufen großer Beliebtheit. "Immer mehr Kunden sind offen für die Nutzung von Bonusprogrammen von Händlern, zum Beispiel händlereigene Apps. Sie gehören bei vielen zur Einkaufsplanung fest dazu", sagte der Werbeexperte des Kölner Handelsforschungsinstitutes IFH, Andreas Riekötter.

Mehr als 80 Prozent der Kunden nutzen demnach Bonusprogramme von Händlern oder Payback. Die Konsumentinnen und Konsumenten verfolgen laut Riekötter dabei vor allem das Interesse, Angebote und Rabatte zu erhalten und zu sparen. "Kein Wunder, dass die Apps besonders in Zeiten von Preissteigerungen immer beliebter werden". Bei den Kunden steige die Akzeptanz, die Apps und Programme mehrerer Einzelhändler zu verwenden.

Was früher ausschließlich über gedruckte Prospekte stattfand, habe sich zunehmend ins Digitale und in die Smartphones der Konsumenten verlagert, so Riekötter. Für die Händler haben die Programme nach seinen Angaben mehrere Vorteile. Sie profitierten von höheren Kauffrequenzen, größeren Warenkörben und wachsender Kundentreue. Es brauche jedoch einen dauerhaften Mehrwert und Anreiz für die App-Nutzer, andernfalls sinke die Nutzung, hieß es.