Während der Pandemie boomte das Geschäft von Möbelhändlern und -herstellern. Nun klagen sie über Auftragsmangel. Woran liegt's?

Von Christian Rothenberg, dpa 20.02.2025 - 10:30 Uhr

Köln - "Alles wird teurer, wir bleiben günstig" - damit wirbt ein bekannter Möbeldiscounter in diesen Tagen. Wie in anderen Branchen auch versuchen die Händler die Kunden mit Sonderangeboten in ihre Märkte zu locken. Mit mäßigem Erfolg. Viele Menschen in Deutschland machen einen großen Bogen um Möbelhäuser und geben ihr Geld lieber woanders aus.