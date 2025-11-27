Einkaufsverhalten: Schwarz sehen am Black Friday

Ungeachtet der anstehenden Aktionstage im Handel von Black Friday bis Cyber Monday: Die Konsumlaune ist in der Krisenregion Stuttgart massiv gedämpft, befürchtet unser Autor.

Für alle Schnäppchenjäger steht wieder der höchste Feiertag des Jahres vor der Tür. Der Black Friday weckt nach wie vor den Ehrgeiz, vergünstigte Produkte wie Trophäen zu sammeln. Auch für den Handel gehen große Hoffnungen mit Black Week und Cyber Week einher – denn damit kommt das lebensnotwendige Weihnachtsgeschäft auf Touren. Allerdings wecken die Aktionstage Erwartungen in Rabatte, die sich im stationären Handel kaum realisieren lassen. Da ist oft mehr Schein als Sein bei Preisnachlässen.