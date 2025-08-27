Nach mehr als 50 Jahren schließt der EM Friseursalon im Breuningerland Ludwigsburg.

Seit 1973 werden Kundinnen und Kunden im EM Friseursalon im Breuningerland Ludwigsburg die Haare geschnitten – der Friseur gehört damit zu den ersten festen Instanzen des Einkaufszentrums, das 1973 eröffnet hat und seither mehrmals erweitert wurde. Nun schließt der Salon zum 30. August „aus persönlichen Gründen“, heißt es auf der Webseite. „Wir danken Ihnen für Ihre jahrelange Treue und für die oftmals sehr persönliche Beziehung, die sich über die Zeit aufgebaut hat.“ Man sei stolz und dankbar über die Kunden und wünsche ihnen alles Gute.