Die schwedische Modekette H&M erweitert ihr Angebot in Stuttgart und zieht mit einer Filiale für Wohnaccessoires ins Gerber. Der neue Store von H&M-Home eröffnet am 16. August.

Die Modekette H&M ist in Stuttgart mit zahlreichen Läden vertreten. Neben Kleidung und Accessoires wollen die Schweden hier demnächst auch mit ihrer Einrichtungskollektion nicht nur online für Umsatz sorgen. Am 16. August eröffnet im Einkaufszentrum Gerber dafür der erste H&M-Home-Store in der Landeshauptstadt.

Die neu angemietete Fläche beträgt 300 Quadratmeter, auf ihr wird von der Serviette bis zum Spiegel, von Geschirr bis zu Gartendeko ein breites Angebot an Wohnaccessoires zu finden sein; sie schließt direkt an die im Erdgeschoss bestehende H&M-Filiale mit Kleidung an. Der nahtlose Übergang von Mode zu Wohnen wurde laut Auskunft der Centermanagerin Melanie Cintean möglich durch den Umzug der dänischen Design-Kette Søstrene Grene einige Shops weiter Richtung Marienstraße.

H&M-Home-Stores gibt es in rund 20 deutschen Städten; erst im vergangenen Herbst hatte der schwedische Konzern eine neue Filiale für seine Einrichtungskollektionen im Breuningerland in Ludwigsburg eröffnet. Der Erfolg des Konzepts sorgt seit der Eröffnung des ersten Shops 2017 in München für eine steigende Zahl an Verkaufsflächen. Offensichtlich gibt es gerade im Bereich von Einrichtungsdeko und Wohntextilien ein wachsendes Interesse daran, sich selbst vor Ort einen Eindruck von Stoffen, Farben, Größenverhältnissen und Qualität zu machen.

Centermanagerin Melanie Cintean ist sich sicher, dass H&M-Home das Shoppingerlebnis im Gerber bereichern werde, das als Mixed-Use-Center eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten sowie Büro-, Wohn- und Hotelflächen biete. „Unser Ziel ist es, eine weitere attraktive Anlaufstelle für Wohnaccessoires und Inneneinrichtung zu schaffen, die den Kunden in Stuttgart und Umgebung die Möglichkeit bietet, stilvolle und qualitativ hochwertige Produkte direkt vor Ort zu entdecken“, sagt sie. „H&M-Home ergänzt unsere Auswahl in diesem Segment optimal.“

Begonnen hat die Geschichte von H&M-Home bereits 2009. Die Wohnaccessoires der schwedischen Modekette waren zunächst nur über den Online-Shop erhältlich, dann auch in speziellen Abteilungen einzelner Bekleidungsfilialen. Heute ist H&M-Home eine eigenständige Marke innerhalb des Konzerns. Neben diesen Impulsen setzt das Gerber im Einrichtungsbereich auf einen weiteren Konzern aus Schweden. Das Möbelhaus Ikea eröffnet noch in diesem Jahr im Gerber auf 450 Quadratmetern Fläche ein Planungsstudio, das Beratung bieten und das Netz aus Einrichtungshäusern und digitalen Angeboten erweitern soll. Mit diesen Innenstadt-Studios wolle Ikea auch für Menschen besser erreichbar sein, die kein eigenes Auto hätten.