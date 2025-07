Das Pop-up-Unternehmen King Colis bringt den Trend der „Verlorenen Pakete“ nach Stuttgart. Im Einkaufszentrum Gerber stehen bis 5. Juli zehn Tonnen unzustellbare Ware zum Verkauf.

Torsten Ströbele 30.06.2025 - 12:38 Uhr

Dass Fundsachen oder nicht abgeholte Koffer am Flughafen versteigert werden, ist in Stuttgart nichts Neues. Aber nun werden auch unzustellbare Pakete verkauft. Vom 30. Juni bis 5. Juli lädt das französische Unternehmen King Colis ins Einkaufszentrum Gerber ein, um aus zehn Tonnen so genannter „verlorener Pakete“ etwas auszusuchen.