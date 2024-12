In den vergangenen Tage ist in der Region die Weihnachtsstimmung ausgebrochen – ein Grund ist die Eröffnung der Weihnachtsmärkte. Auch die Verantwortlichen des Breuningerlands wollen die Begeisterung für Budenzauber, Glühwein und Kunsthandwerk nutzen und haben den ersten Wintermarkt in der Geschichte des Shoppingcenters eröffnet.

Am modernisierten Nordeingang des Breuningerlands haben am Montag eine Handvoll Stände eröffnet, an denen beispielsweise Schokolade, Bubble-Tea, aber auch Klassiker wie Glühwein und Punsch verkauft werden. Der Wintermarkt und das festlich beleuchtete Center seien der perfekte Rahmen, um die Vorfreude auf Weihnachten zu erleben, sagt Center-Managerin Eva Jansen in de Wal.

Besonders wichtig scheinen der Breuningerland-Chefin aber die Adventsaktionen für den guten Zweck: „Weihnachten ist eine Zeit des Miteinanders und der Fürsorge. Mit unseren Aktionen möchten wir unseren Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit geben, diese besondere Stimmung weiterzugeben und Menschen in der Region zu unterstützen.“

Auf der Eventfläche im zweiten Stock können Besucher an einem Wunschbaum QR-Codes scannen, um anderen eine Freude zu bereiten. Die gesammelten Spenden gehen direkt an die Karlshöhe Ludwigsburg, die damit bedürftigen Menschen einen Besuch beim Christmas Symphony Konzert in der MHP-Arena Ludwigsburg ermöglicht.

Der Wintermarkt soll Weihnachtsstimmung verbreiten. Foto: Breuningerland Ludwigsburg

Ab dem 12. Dezember steht im ersten Obergeschoss am Eingang Ost zudem eine Einpackstation für den guten Zweck bereit. Pro Geschenk wird eine Spende von zwei Euro erhoben, die Erlöse kommen dem Verein Aufwind Ludwigsburg zugute. Der Verein unterstützt Familien mit frühgeborenen, schwer oder chronisch kranken Kindern im Landkreis Ludwigsburg.