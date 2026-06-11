Ein 54-Jähriger ist in einem Einkaufszentrum in Ludwigsburg vom Ladendetektiv bei einem Diebstahl erwischt worden. Die Situation eskaliert: Beide Männer stürzen eine Rolltreppe hinab.
11.06.2026 - 11:59 Uhr
Ein 54-Jähriger sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft, nachdem er am Tag zuvor in einem Einkaufszentrum in Ludwigsburg beim Diebstahl erwischt wurde. Im Anschluss attackierte der Mann den Ladendetektiv, der im Zuge dieser Auseinandersetzung gemeinsam mit dem 54-Jährigen eine Rolltreppe hinabstürzte.