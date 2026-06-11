Ein 54-Jähriger ist in einem Einkaufszentrum in Ludwigsburg vom Ladendetektiv bei einem Diebstahl erwischt worden. Die Situation eskaliert: Beide Männer stürzen eine Rolltreppe hinab.

Ein 54-Jähriger sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft, nachdem er am Tag zuvor in einem Einkaufszentrum in Ludwigsburg beim Diebstahl erwischt wurde. Im Anschluss attackierte der Mann den Ladendetektiv, der im Zuge dieser Auseinandersetzung gemeinsam mit dem 54-Jährigen eine Rolltreppe hinabstürzte.

Parfum aus Verpackung genommen Wie die Polizei mitteilt, hatte der Ladendetektiv am Samstag beobachtet, wie der 54-Jährige ein Parfum aus der Verpackung genommen und anschließend die Kasse passiert haben soll, ohne zu bezahlen. Nachdem der Ladendetektiv ihn hierauf angesprochen und in ein Büro gebeten hat, soll ihn der 54-Jährige mit Reizgas besprüht und versucht haben zu flüchten.

In der Folge entwickelte sich ein Gerangel zwischen den Männern, bei dem beide die Rolltreppe hinunterstürzten. Dem Detektiv eilten sogleich drei Helfer zur Seite, darunter zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Gemeinsam brachten sie den 54-Jährigen zu Boden und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Ladendetektiv musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei stoppt zweiten Fluchtversuch

Selbst nach Eintreffen der Polizei unternahm der 54-Jährige einen weiteren Fluchtversuch. Er wurde jedoch von zwei Beamten gestoppt und erneut vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 54-Jährige dannn am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen schweren räuberischen Diebstahls erließ. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.