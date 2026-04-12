Wo viel verdient wird, ist es oft teuer, wo es billig ist, wird oft nicht viel verdient. Die Mischung macht den neuen deutschen Kaufkraftchampion, der Starnberg vom Thron stößt.
12.04.2026 - 04:00 Uhr
Köln/München - Wo sind die Menschen in Deutschland am wohlhabendsten? Will man dabei nicht nur wissen, wie viel die Menschen verdienen, sondern auch, was das Einkommen vor Ort wert ist, wird es kompliziert. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln hat das nun berechnet - und kommt auf einen Sieger: Heilbronn.