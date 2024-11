Selten hat eine Bundestagswahl in Deutschland in derart turbulenten weltpolitischen Zeiten stattgefunden. Entsprechen viele Fragen stellen sich. Unsere Redakteurinnen und Redakteure werden sie am 20. November in einer Abendkonferenz beantworten.

Dieter Fuchs 15.11.2024 - 12:32 Uhr

Nachdem sich der Pulverdampf der parteipolitischen Scharmützel verzogen hat, ist klar: Am 23. Februar wird der neue Bundestag gewählt. Selten hat ein Machtwechsel in so turbulenten weltpolitischen Zeiten stattgefunden, was viele Fragen drängender macht und manche Besorgnis auslöst. Können wichtige, die Bundesrepublik stärkende Regierungsvorhaben vorher noch umgesetzt werden? Entsteht ein Machtvakuum, das von geopolitischen Konkurrenten ausgenutzt werden kann? Zerbricht die Konsensdemokratie unter dem Druck populistischer Parteien? Geht aus dieser Wahl eine stabile Regierung hervor? Und was sind die Auswirkungen für Baden-Württemberg?