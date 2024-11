Donald Trump wird 47. Präsident der USA. Wie radikal wird seine zweite Amtszeit? Was haben die Europäer – und insbesondere die Deutschen – von ihm zu erwarten? Diese und weitere Fragen diskutieren wir in unserer nächsten Abendkonferenz.

Rainer Pörtner 08.11.2024 - 12:00 Uhr

Am 5. November haben die USA gewählt. Donald Trump siegte überraschend klar gegen Kamala Harris. Was wird er als 47. US-Präsident als erstes unternehmen? Wie radikal wird seine zweite Amtszeit? Was haben die Europäer – und insbesondere die Deutschen – von ihm zu erwarten? Auf welche Außen- und Wirtschaftspolitik müssen wir uns einstellen?