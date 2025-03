Mitfeierzentrale beim Stuttgarter Frühlingsfest So kommt man auch als Einzelperson an einen Tisch im Festzelt

Einen Platz in einem Festzelt kann man erst für eine Anzahl von mindestens fünf Personen reservieren. Was also tun, wenn man nur als Paar oder im kleinen Kreis auf dem Stuttgarter Frühlingsfest unterwegs ist und an einen Tisch möchte?