Einmal zahlen, 30 mal trinken Come Again: Hier gibt es Kaffee und Matcha im Monatsabo
Kein Kleingeld? Kein Problem! Bei diesem Stuttgarter Café kannst du für den „Daily Cup“ einmal monatlich zahlen und dir täglich dein Spaßgetränk mitnehmen.
Amazon, Spotify, Netflix – das sind alles Dienste, die wir regelmäßig nutzen, aber nur einmal im Monat dafür zahlen. Wieso gibt es das eigentlich nicht für mehr alltägliche Notwendigkeiten? Was wäre, wenn du nur ein einziges Mal für deinen täglichen Kaffee zahlen müsstest? Auf diese komfortable Idee setzt jetzt der Pop-Up-Store Juni Essentials.