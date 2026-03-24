Einnahmen aus Blitzern Böblingen ist Blitzerhauptstadt im Landkreis
Oft wird den Kommunen vorgeworfen, dass es ihnen nur um Abzocke gehe, wenn sie Blitzer aufstellen. Die Einnahmen der Großen Kreisstädte sind beachtlich, es gibt aber eine Ausnahme.
Oft wird den Kommunen vorgeworfen, dass es ihnen nur um Abzocke gehe, wenn sie Blitzer aufstellen. Die Einnahmen der Großen Kreisstädte sind beachtlich, es gibt aber eine Ausnahme.
Blitzer sind eine leidige Sache – vor allem für den, der geblitzt wurde. Aber sie sind selbstredend wichtige Instrumente, um Tempolimits zur allgemeinen Verkehrssicherheit durchzusetzen; so wie etwa an der Böblinger Panzerstraße (wir berichteten). Wie wichtig sind sie aber als Einnahmequelle für die Kommunen?