Die internationalen Auftritte in der Königsklasse haben dem VfB Stuttgart wenn nicht den gewünschten sportlichen Erfolg, so doch aber eine ordentliche Summe Geld beschert.

Sportlich ist die Champions League für den VfB Stuttgart Geschichte. Finanziell wirkt die Teilnahme an der Königsklasse aber nach – erfolgt doch nach Abschluss der Gruppenphase seitens des Fußballverbandes Uefa nun die Auszahlung der Prämien. Und da dürfte sich Finanzvorstand Thomas Ignatzi kräftig die Hände reiben, kommt doch trotz des vorzeitigen Ausscheidens ein hübsches Sümmchen zusammen.

In Summe fast 65 Millionen Euro, die sich wie folgt zusammensetzen: Neben dem Startgeld in Höhe von 18,6 Millionen Euro hat der VfB über Punkt- und Platzierungsprämien zehn Millionen Euro eingenommen. Die vier ausverkauften Heimspiele spülten circa 20 Millionen Einnahmen in die Kassen. Macht knapp 50 Millionen. Zu all dem hinzu kommt die sogenannte Wertprämie. Sie setzt sich – vereinfacht gesagt – aus den vergangenen Erfolgen der Clubs in den europäischen Wettbewerben sowie einem Länder-Ranking zusammen.

Dort rangiert Deutschland weit vorne. Auf der anderen Seite kommt der VfB mangels europäischer Teilnahmen in den vergangenen zehn Jahren auf einen vergleichsweise niedrigen Club-Koeffizienten. Für die Stuttgarter, die die Gruppenphase als 26. von 36 Mannschaften abschlossen und damit vorzeitig aus dem Wettbewerb ausschieden, beläuft sich die die Wertprämie der Uefa dennoch auf knapp 15 Millionen Euro.

In Summe bedeuten das Einnahmen aus Prämien des Verbands und durch die Heimspiele in Höhe von fast 65 Millionen Euro. Im Vergleich zu manch anderem Champions-League-Teilnehmer relativ wenig. Mit Blick auf die nationale Konkurrenz aber ein dicker Batzen Geld.