Die USA hatten dem Somalier die Einreise verweigert, in seiner Heimat wurde Omar Artan daraufhin bei seiner Rückkehr gefeiert. Nun setzt die Uefa auf den Referee.

red/SID 12.06.2026 - 08:49 Uhr

Nachdem die USA ihm die Einreise verweigert haben, hat die Europäische Fußball-Union den ursprünglich als WM-Schiedsrichter vorgesehenen Omar Artan als Unparteiischen für den UEFA Super Cup angesetzt. Der Somalier soll am 12. August in Salzburg die Partie zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Champion Aston Villa leiten, wie die UEFA mitteilte.