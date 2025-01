Zwischen dem 16. September 2024 und 1. Januar 2025 nimmt die Bundespolizei an den Grenzen zu Schweiz und Frankreich 493 Personen fest, darunter 47 mutmaßliche Schleuser.

red/epd 13.01.2025 - 14:05 Uhr

Vom 16. September 2024 bis zum 1. Januar 2025 hat die Bundespolizei an den Grenzen von Baden-Württemberg zur Schweiz und zu Frankreich in 108 Tagen 493 Festnahmen durchgeführt. Davon handelte es sich in 47 Fällen um mutmaßliche Schleuser, teilte die Polizeidirektion Stuttgart am Montag mit. 33 wurden an der Schweizer Landesgrenze festgenommen, 14 an der Grenze zu Frankreich.