Erstmals setzt die EU verschärfte Visaregeln um: Georgische Diplomaten müssen jetzt zusätzliche Nachweise erbringen. Auch ältere Abkommen verlieren ihre Gültigkeit.
06.03.2026 - 14:58 Uhr
Georgische Diplomaten benötigen ab sofort für jedes Land der EU ein Visum zur Einreise. Damit seien auch bilaterale Abkommen zwischen EU-Ländern und Georgien nicht mehr gültig, sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten hatte die Visafreiheit für georgische Diplomaten bereits vor einem Jahr eingeschränkt. Die neuen Regeln gelten nun für alle EU-Staaten.