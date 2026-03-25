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  6. Feuer mit historischem Ausmaß​

Einsätze in Eislingen Feuer mit historischem Ausmaß​

Einsätze in Eislingen: Feuer mit historischem Ausmaß​
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Zwei Drehleitern und 100 Feuerwehrleute sind am Kronenplatz in Eislingen im Einsatz. Foto: Giacinto Carlucci​

Keine Verschnaufpause für die ehrenamtlichen Helfer in Eislingen: Nach einem Brand am Kronenplatz geht es weiter mit einem Feuer in der Pizzeria Cavallino.

„Das muss man ganz klar sagen, ich habe mal mit ein paar Veteranen gesprochen: Zwei Brände in so kurzer Zeit in so einer Dimension, daran kann sich hier niemand erinnern.“ Auch am Montagmittag, 23. März, wenige Stunden nach dem Ende des zweiten Einsatzes, ist der Eislinger Feuerwehrkommandant Mario Feller noch immer auf den Beinen – an Schlaf ist bisher nicht zu denken.​

 

Dafür gibt es am Montag noch zu viel zu tun: Berichte schreiben, Ausrüstung reinigen und wieder startklar machen, etliche Mitglieder der Feuerwehr sind damit noch beschäftigt, andere Ehrenamtliche sind gleich morgens wieder ins Büro oder in die Fabrik, um ihrem Beruf nachzugehen. Dabei hätten sie eine lange Pause verdient: „Eine mittelgroße Feuerwehr wie die in Eislingen kann einen Großbrand und einen mittleren Brand stemmen, aber danach sind wir blank“, sagt Feller.​

100 Einsatzkräfte mit 35 Fahrzeugen im Einsatz

Der erste Alarm ging gegen 13.15 Uhr am Sonntag ein. Aus einem Mehrfamilienhaus am Kronenplatz schlugen Flammen, genauer gesagt aus einem Balkon im dritten Stock. Schnell war klar: Das war kein gewöhnlicher Brand, sondern einer der Kategorie 4, ein Großbrand. „Das haben wir tatsächlich selten in diesem Ausmaß“, meint Feller und zählt auf, was dann alles aufgefahren wurde: 100 Einsatzkräfte mit 35 Fahrzeugen, zwei Drehleitern, Feuerwehrleute aus Eislingen, Göppingen, Salach, Süßen und Ebersbach, Helfer von Rettungsdienst und THW, die Polizei, ein Bau-Fachberater und Vertreter der Stadtverwaltung, darunter der zuständige Fachbereichsleiter Oliver Marzian, der just an diesem Tag in der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters stand.​ Um 16.30 Uhr sei Marzian gegangen, um abends rechtzeitig im Rathaus zu sein, wenn das Ergebnis der OB-Wahl verkündet wird. Doch es war eine kurze Nacht für das künftige Stadtoberhaupt: „Auch beim Cavallino ist er wieder Gewehr bei Fuß gestanden“, berichtet Feller.

Komplett zerstört: die Pizzeria Cavallino an der Steinbeisstraße Foto: Giacinto Carlucci

Doch zuvor waren die Einsatzkräfte mit dem Großbrand am Kronenplatz beschäftigt. Ein Problem war unter anderem die sehr große Dachfläche von 20 auf 15 Meter, sagt der Kommandant. Ein Teil des Dachs stürzte ein, nachdem der Dachstuhl Feuer gefangen hatte. „In etwa 15 Meter Höhe war der Zugang für unsere Einsatzkräfte schwierig, zumal es auch einen Teileinsturz im Treppenhaus gab.“ Deshalb waren zwei Drehleitern im Einsatz, die Ebersbacher Wehr stützte die Dachfläche mit Spezialgerät ab. Die etwa 20 bis 30 Bewohner der acht Wohnungen seien unverletzt geblieben und privat untergekommen. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar, zur möglichen Brandursache gibt es noch keine Aussagen der Polizei.​

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Um 21 Uhr seien die Löscharbeiten beendet gewesen, sagt Feller – jedoch nur vorläufig. Schon eine halbe Stunde später musste die Wehr wieder ausrücken, weil der Brand erneut aufgeflammt war. Nach rund elf Stunden Dauer konnte der Einsatz schließlich gegen Mitternacht beendet werden.​

Doch die Nachtruhe währte nur kurz: Um 3.53 Uhr wurde laut Feller ein Brand in der Pizzeria Cavallino an der Steinbeisstraße gemeldet. Es habe „Rauchaustritt aus allen Öffnungen des Gebäudes gegeben“, der ausgedehnte Brand sei im Bereich der Küche entstanden. Später am Montag schreibt die Polizei: „Den ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer wohl an einem Pizzaofen aus.“ Feller sagt: „Das kann ich bestätigen.“ Mit sieben Fahrzeugen und 35 Kräften war die Eislinger Wehr im Einsatz, Hilfe von anderen Feuerwehren musste nicht angefordert werden. Auch bei diesem Brand wurde niemand verletzt, das Gebäude kann derzeit nicht betreten werden.​

Wie hoch die entstandenen Sachschäden sind, lässt sich bisher nicht genau sagen. Feller schätzt aber, dass der Schaden bei beiden Bränden jeweils im „hohen sechsstelligen Bereich“ liegt.​

Feuerwehr mit spontanem Wahl-Shuttle​

Einsatz
 Ein Großbrand in der Innenstadt am Tag der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters: Diese Konstellation hat bei der Eislinger Feuerwehr am Sonntag zu erhöhtem Organisationsaufwand geführt, wie Kommandant Mario Feller berichtet.​ ​

Wahl
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