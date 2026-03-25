Einsätze in Eislingen Feuer mit historischem Ausmaß
Keine Verschnaufpause für die ehrenamtlichen Helfer in Eislingen: Nach einem Brand am Kronenplatz geht es weiter mit einem Feuer in der Pizzeria Cavallino.
Keine Verschnaufpause für die ehrenamtlichen Helfer in Eislingen: Nach einem Brand am Kronenplatz geht es weiter mit einem Feuer in der Pizzeria Cavallino.
„Das muss man ganz klar sagen, ich habe mal mit ein paar Veteranen gesprochen: Zwei Brände in so kurzer Zeit in so einer Dimension, daran kann sich hier niemand erinnern.“ Auch am Montagmittag, 23. März, wenige Stunden nach dem Ende des zweiten Einsatzes, ist der Eislinger Feuerwehrkommandant Mario Feller noch immer auf den Beinen – an Schlaf ist bisher nicht zu denken.