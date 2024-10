Ein 19-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in der Stuttgarter Straße in Korntal-Münchingen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, 18. Oktober, wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat.

Gegen 13.30 Uhr war der junge Mann auf der Stuttgarter Straße in Richtung Markgröninger Straße unterwegs. Plötzlich musste er stark bremsen, um eine Kollision mit einem weißen Transporter zu verhindern, der von links kommend in die Stuttgarter Straße einbiegen wollte. Der Radfahrer stürzte. Der bislang unbekannte Transportfahrer stieg aus und fragte den 19-Jährigen, ob alles in Ordnung sei. Da der Radfahrer erst später feststellte, dass er sich bei dem Bremsmanöver verletzt hatte, gab er an, dass es ihm gut gehe. Der Unbekannte fuhr daraufhin weiter.

Auch die Hilfe von Passanten lehnte der junge Mann ab. Eben jene Passanten werden nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen.

Ein weiterer Vorfall in Münchingen hat sich am Montag, 22. Oktober, ereignet. Ein Unbekannter hatte sich an einem Auto zu schaffen gemacht, das in der Rathausgasse abgestellt war. Zwischen 18.05 und 21.55 Uhr schlug der Täter das verglaste Dach eines grauen Nissan Ariya ein, dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro.

In beiden Fällen sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise geben können. Telefonisch unter 0 71 56 / 4 35 2 0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de.