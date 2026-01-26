Das winterliche Wetter hat in der Nacht die Stuttgarter Feuerwehr beschäftigt. Deren Fahrzeuge rückten mit Schneeketten aus – auch wegen Feuerwerkskörpern.
26.01.2026 - 10:46 Uhr
Es ist 21 Uhr am Sonntagabend, als bei den Einsatzkräften in Stuttgart Alarm herrscht. Zu diesem Zeitpunkt hat es bereits stundenlang geschneit, was zu einigen Problemen auf den Straßen geführt hat. Doch der Notruf, der jetzt eintrifft, löst einen Großeinsatz aus: Anrufer melden eine Explosion mit Feuerschein in der Adalbert-Stifter-Straße in Freiberg. Weil ein größerer Brand vermutet wird und es sich bei dem Gebäude um eine Schule handelt, rückt ein stattliches Aufgebot zum Eschbach-Gymnasium aus.