Wenn es zu viel regnet, kommen Kräfte von der Feuerwehr zum Einsatz. Aber auch das THW wird alarmiert - und zieht eine beunruhigende Bilanz.
16.08.2025 - 00:26 Uhr
Berlin - Das Technische Hilfswerk (THW) muss wegen extremer Wetter-Ereignisse immer öfter ausrücken. "Die Einsatzintensität des THW hat sich ganz klar vergrößert, das heißt sowohl quantitativ als auch qualitativ", sagte die THW-Präsidentin Sabine Lackner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wir merken, dass die Extremwetterereignisse klimawandelbedingt zugenommen haben. Wir sehen vor allem mehr Starkregenereignisse."