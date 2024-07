Einsam in Stuttgart?

Digitalisierung muss nicht bedeuten, dass Menschen sich isolieren. Im Gegenteil: Auf Plattformen wie „Meet5“ oder „nebenan“ vernetzen und verabreden sich viele zu Treffen im realen Leben.

Eva Heer 12.07.2024 - 17:00 Uhr

Quizabend im Alten Schloss in Stuttgart. Die Rate-Teams sitzen um die niedrigen Tische im Museumsfoyer und diskutieren, nach welchem Karl die Stadt Karlsruhe benannt wurde und wie die fünf Spice Girls hießen. Auch Christiane, Georg, Antonella und Oswald überlegen, werfen sich Namen zu. Ginger Spice? Mel C? Posh Spice? Und wie hieß noch mal die Jüngste in der Band?