Der Stuttgarter Gerhard Weingartner engagiert sich seit 16 Jahren beim Seniorentelefon Dreiklang der evangelischen Gesellschaft. Mehrmals die Woche ruft er ältere Menschen, die niemand haben, an – und hört ihnen einfach zu.

Nina Ayerle 26.08.2024 - 13:26 Uhr

Gerhard Weingartner ist kein professioneller Zuhörer. Gelernt habe er das nicht, sagt der 76-Jährige. Er ist auch kein Psychotherapeut oder so. Trotzdem macht er in seiner Freizeit seit 16 Jahren genau das: zuhören. Er beschreibt es selbst aber so, dass er in erster Linie etwas verschenke: nämlich Zeit. „Das ist etwas sehr wertvolles und das möchte ich mit anderen Menschen teilen“, sagt Weingartner.