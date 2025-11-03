Einsamkeit in Baden-Württemberg Wer arm ist, fühlt sich häufiger einsamer
Jeder Dritte in Baden-Württemberg fühlt sich einsam. Die Landesregierung plant nun einen Ideenwettbewerb. Die SPD kritisiert: die Maßnahmen kämen zu spät.
Einsamkeit sei ein Thema von „höchster gesellschaftlicher Relevanz“, sagte Manfred Lucha (Die Grünen), baden-württembergischer Minister für Soziales, Gesundheit und Integration. Es sei kein individuelles, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Um herauszufinden, welche Gruppen besonders von Einsamkeit betroffen sind, hat das Land gemeinsam mit der Bertelsmann-Stiftung und den Universitäten Dortmund und Bochum eine landesweite Untersuchung durchgeführt.