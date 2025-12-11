Drohnen sollen Kormoran-Eier am Bodensee einölen – eine neue Strategie gegen die Fischräuber. Dabei ist nicht sicher, ob der Vogel der Grund für den Rückgang der Felchen ist.
11.12.2025 - 19:39 Uhr
Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat den geplanten Einsatz von Drohnen gegen die gefräßigen Kormorane am Bodensee verteidigt. „Der Kormoran hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ausgebreitet“, sagte der Grünen-Politiker dem „Südkurier“. „Das Projekt, bei dem mit Drohnen die Eier eingeölt werden und so der Fortpflanzungserfolg minimiert wird, könnte eine vernünftige Maßnahme sein.“