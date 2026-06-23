Einsatzkräfte sind am Rathaus von Lengerich bei Münster in einem Großeinsatz. Die Polizei hält sich mit Details zurück - betont aber, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.
23.06.2026 - 14:42 Uhr
Lengerich - Die Polizei ist am Rathaus von Lengerich bei Münster in einem Großeinsatz. Die "Bild" berichtet, dass ein Mann sich mit Benzin übergossen habe und ein Feuerzeug in der Hand halte. Mindestens eine Person soll sich in seiner Nähe befinden. Die Einsatzkräfte gingen deshalb von einer möglichen Geiselnahme aus.