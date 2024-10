Einsatz an den Bahnschienen in Stuttgart

Die Bundespolizei muss am Wochenende mehrfach ausrücken. Am Hauptbahnhof fasst sie nach einem Diebstahl einen Verdächtigen. Am Nordbahnhof macht ein Mann ein gefährliches Täuschungsmanöver.

Christine Bilger 21.10.2024 - 19:15 Uhr

Die Bundespolizei rätselt, was ein Mann am Freitag mit einer seltsamen Geste am Stuttgarter Nordbahnhof bewirken wollte. Seinetwegen musste der Lokführer einer S-Bahn der Linie 4, der in die Stadt fuhr, eine Schnellbremsung hinlegen. Der Mann habe am Bahnsteig gestanden und so getan, als setze er dazu an, in den Gleisbereich zu springen. Der Lokführer brachte den Zug, der mit Tempo 70 bis 80 unterwegs war, an der Mitte des Bahnsteigs zum Stehen. Er konnte den Mann noch am Haltepunkt Nordbahnhof sehen, aber nicht festhalten, bis die Polizei kam.