Der Thermoscanner auf dem Parkplatz Engelberg hätte am Dienstag eigentlich einen mutmaßlich überhitzten Laster an der Weiterfahrt hindern sollen. Das klappte nicht so ganz – erneut.

Marius Venturini 27.05.2025 - 13:17 Uhr

Handgezählt war es der 15. Einsatz, der die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen in diesem Jahr zum Thermoscanner auf dem Autobahnparkplatz Engelberg geführt hat. Dort, nur wenige Meter vor dem Engelbergtunnel, hatte die Anlage am Dienstagmorgen einen überhitzten Gefahrguttransporter gemeldet – was einen Alarm auslöst und die Brandschützer auf den Plan ruft.