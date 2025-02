Haus in Baden-Württemberg eingestürzt: Mensch eingeschlossen

Die Polizei wird am Morgen über einen Hauseinsturz in Baden-Württemberg informiert. Etwas später laufen Bergungsarbeiten. Ein Mensch ist eingeschlossen.

dpa 17.02.2025 - 07:46 Uhr

Stutensee - Ein Haus ist in Baden-Württemberg am frühen Morgen eingestürzt und ein Mensch unter den Trümmerteilen eingeschlossen worden. Der Bewohner des Einfamilienhauses in Stutensee sei ansprechbar, zum genauen Gesundheitszustand konnte ein Sprecher der Polizei aber zunächst nichts sagen. Auch ein geparktes Auto sei beschädigt worden.