Die Feuerwehr Ludwigsburg war erneut auf tierischer Rettungsmission: Nach der Vogelrettung aus einem Trampolin in der vergangenen Woche brauchte diesmal eine verzweifelte Eule Hilfe.

Nachdem die Ludwigsburger Feuerwehr vergangene Woche unter Applaus der Anwohner einen Vorgel aus einem Trampolin befreit hat, wurden die Rettungskräfte am Dienstagabend erneut zu einer besonderen Tierrettung gerufen. Diesmal im Salonwald an der Robert-Franck-Allee. Um kurz vor 20 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg die Einsatzkräfte wegen einer hilflosen jungen Eule.

Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr entdeckten die Feuerwehrleute vor Ort das geschwächte Tier außerhalb seines Nistplatzes. Die junge Eule konnte offenbar nicht mehr selbstständig zurückkehren und war zudem von Parasiten befallen. Aufmerksame Passanten hatten das Tier entdeckt und über den europaweiten Notruf 112 Hilfe angefordert.

Die Einsatzkräfte sicherten laut Pressemitteilung die Eule mit speziellen Tierschutzhandschuhen und brachten sie behutsam in einer Tierrettungsbox unter. Anschließend wurde das Tier zunächst zur Untersuchung und Erstversorgung in eine Tierklinik gebracht. Für die weitere Pflege übergaben die Einsatzkräfte die junge Eule anschließend an ein Tierheim.

Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit einem Kleineinsatzfahrzeug und zwei Einsatzkräften rund eine Stunde im Einsatz.