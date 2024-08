Ein 44-Jähriger schießt am Dienstag um 19 Uhr an der Fabrikstraße in Backnang auf Passanten. Die Polizei wird alarmiert, nimmt den Mann in Gewahrsam und bringt ihn in eine Klinik.

cl 07.08.2024 - 10:56 Uhr

Am Dienstag gegen 19 Uhr hat ein 44-Jähriger in der Fabrikstraße mit einer Softair-Waffe auf vorbeigehende Passanten geschossen. Die Polizei wurde hinzugerufen, die die Person in Gewahrsam nahm und in eine psychiatrische Klinik brachte. Der Mann habe sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden.