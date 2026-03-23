Ein 23-jähriger BMW-Fahrer liefert sich in Bietigheim-Bissingen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei rast er durch eine Baustelle und demoliert nicht nur sein Auto.
23.03.2026 - 11:30 Uhr
Mit einem ungewöhnlichen Einsatz hatte es die Polizei in der Nacht auf Samstag im Stadtgebiet von Bietigheim-Bissingen zu tun. Aus Angst vor einer Verkehrskontrolle raste ein 23-jähriger Fahrer unter anderem auf der B27 durch eine Baustelle und demolierte auf seiner Flucht vor einem Streifenwagen nicht nur sein Auto.