Ein 23-jähriger BMW-Fahrer liefert sich in Bietigheim-Bissingen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei rast er durch eine Baustelle und demoliert nicht nur sein Auto.

Mit einem ungewöhnlichen Einsatz hatte es die Polizei in der Nacht auf Samstag im Stadtgebiet von Bietigheim-Bissingen zu tun. Aus Angst vor einer Verkehrskontrolle raste ein 23-jähriger Fahrer unter anderem auf der B27 durch eine Baustelle und demolierte auf seiner Flucht vor einem Streifenwagen nicht nur sein Auto.

Polizei verliert den Sichtkontakt Den Beamten war der BMW gegen 3.35 Uhr aufgefallen. Sie wollten den jungen Mann wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit kontrollieren. Um der Polizei zu entwischen, beschleunigte der Fahrer stark, heißt es in einer Pressemitteilung. Der 23-Jährige raste auf Höhe der Geisinger Straße durch eine Baustelle, geriet dabei auch auf die Gegenfahrbahn und beschädigte mehrere Absperrungen. Dennoch gab der Mann nicht auf.

Er flüchtete zunächst weiter über die B 27 und bog letztlich nach links in die Karl-Mai-Allee ab. Da er weiterhin äußerst riskant und deutlich zu schnell fuhr, verlor die Streife den Sichtkontakt und musste die Verfolgung abbrechen. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der 23-Jährige seine Flucht über eine von der Karl-Mai-Allee abgehende Straße erneut in Richtung Innenstadt fortsetzte und eventuell über die Auwiesenbrücke wieder auf die B 27 zurückgelangte. Dort fuhr er gemäß den derzeitigen Ermittlungen mit seinem BMW 640 d xDrive erneut in Richtung Karl-Mai-Allee und Mühlwiesenstraße.

Zeugen bedroht und beleidigt

In der Stuttgarter Straße kollidierte der BMW auf Höhe der Mühlwiesenstraße schließlich mit einer Leitplanke, so dass der 23-Jährige seine Fahrt nicht fortsetzen konnte. Noch am Unfallort beleidigte und bedrohte er wohl mehrere Zeugen, die den Unfall melden wollten. Anschließend versuchte der Mann davonzulaufen. Die Polizisten des Streifenwagens hielten ihn allerdings noch in unmittelbarer Nähe auf. Bei der Festnahme widersetzte er sich und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein vorläufig.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht nun Zeugen, die die gefährliche Fahrweise des Mannes beobachtet haben oder gar geschädigt wurden. Von besonderem Interesse ist auch der Zeitraum, in dem der Sichtkontakt abgebrochen war. Die Polizei ist unter Telefon 07142/4050 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de erreichbar.