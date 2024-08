Brand in der EgeTrans-Arena – keine Verletzte

Einsatz in Bietigheim-Bissingen

Am Donnerstagvormittag kommt es in der EgeTrans-Arena in Bietigheim-Bissingen zu einem Brand. Die Ursache ist noch nicht endgültig geklärt, die Einsatzkräfte haben jedoch eine Vermutung.

In der EgeTrans-Arena in Bietigheim-Bissingen kommt es am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr zu einem Brand. Dabei wird niemand verletzt.