Wegen eines herrenlosen Rucksacks am Busbahnhof in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) hat die Polizei den gesamten Bahnhofsvorplatz am Montag räumen lassen. Das Landeskriminalamt konnte nach fast zwei Stunden Entwarnung geben.

Frank Ruppert 15.10.2024 - 11:49 Uhr

Aufregung rund um den Bahnhof in Bietigheim-Bissingen: Am Montagnachmittag wurden der Bahnhofsvorplatz und der Busbahnhof in Bietigheim-Bissingen zwischen 14.40 und 16.20 Uhr geräumt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Grund war, dass eine Passantin der Polizei einen herrenlosen Rucksack gemeldet hatte.