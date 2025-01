Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber sind am Samstagabend in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) im Einsatz gewesen. Sie fahndeten nach Einbrechern – erfolglos.

Andreas Hennings 27.01.2025 - 15:15 Uhr

Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber sind am Samstag nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Hirtenstraße in Bissingen eingesetzt worden. Gegen 19.40 Uhr hatten vermutlich die Täter selbst einen Einbruchsalarm ausgelöst. In der Folge umstellte die Polizei nach eigenen Angaben das Gebäude und durchsuchte es. Nahezu zeitgleich fahndete sie bereits, unter anderem mit dem Hubschrauber. Gemäß den ersten Erkenntnissen hebelten die unbekannten Täter ein Fenster auf, um in das nahe dem Bruchwald gelegene Haus einzudringen.