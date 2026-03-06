25 Feuerwehrleute verlassen Donnerstagnacht ihr Bett, um in Ditzingen ein Feuer zu löschen. Warum Holz und Abfälle in Brand geraten waren, ist unklar. Schlimmeres wurde verhindert.
06.03.2026 - 13:34 Uhr
In der Nacht zum Freitag, gegen 1 Uhr in der Früh, alarmierten Anwohner in der Straße Baumhalde in Ditzingen die Feuerwehr. Sie meldeten einen brennenden Müllbehälter. Als die Freiwillige Feuerwehr eintraf, stellte sie fest, dass Holz und Abfälle in Brand geraten waren, die unter einem Balkon an der Hausfassade in einem Lager- beziehungsweise Abstellraum untergebracht waren.