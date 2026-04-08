Zeugen melden am Dienstagabend einen Brand in Ehningen. Die mutmaßlichen Brandstifter flüchten in ein Waldstück, werden von der Polizei aber gestellt.

Wolfgang Berger 08.04.2026 - 11:35 Uhr

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstag gegen 19.25 Uhr in die Maurener Straße nach Ehningen aus, nachdem Zeugen einen Brand festgestellt hatten. Wie die Polizei mitteilt, stieß die Feuerwehr im Bereich des Museumsradwegs auf drei kleine Brandstellen und löschte diese direkt. Es entstand nur geringer Sachschaden.