Zeugen melden am Dienstagabend einen Brand in Ehningen. Die mutmaßlichen Brandstifter flüchten in ein Waldstück, werden von der Polizei aber gestellt.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstag gegen 19.25 Uhr in die Maurener Straße nach Ehningen aus, nachdem Zeugen einen Brand festgestellt hatten. Wie die Polizei mitteilt, stieß die Feuerwehr im Bereich des Museumsradwegs auf drei kleine Brandstellen und löschte diese direkt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

 

Die Zeugen berichteten von Jugendlichen, die gezündelt und anschließend in ein Waldstück geflüchtet sein sollen. Bei der Fahndung konnten Streifegenbesatzungen des Polizeireviers Böblingen drei Jugendliche feststellen, denen die # zugeordnet werden konnten. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.