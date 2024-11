Einsatz in Gerlingen

Mehrere Anwohner alarmieren am Samstagvormittag in Gerlingen die Feuerwehr, weil eine Katze in großer Höhe auf einem Baum festzusitzen scheint. Als die Rettungskräfte die Drehleiter ausfahren, flüchtet das Tier.

Robert Korell 16.11.2024 - 15:56 Uhr

Lautes Miauen hat am Samstagvormittag in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) Fußgänger auf eine Katze aufmerksam gemacht, die am Waldrand im Herdweg auf einem Baum festsaß. Sie alarmierten daraufhin gegen 11 Uhr die Feuerwehr, die wenig später zur Rettung anrückte.